Katil İsrailli Bakan: Gazze tamamen yok edilecek

Yerel basında yer alan habere göre, Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarındaki yerleşimde Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Hamas'a yönelik savaşta "zafere ulaşmasının Gazze'nin tamamının yok edilmesinden geçtiğini" savunan Smotrich, "Gazze tamamen yok edilecek, siviller Hamas'ın olmadığı 'insani bir bölgeye' güneye gönderilecek ve oradan büyük sayılar halinde üçüncü ülkelere göç etmeye başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Smotrich, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhak" edilmesi yönündeki tartışmalara da değinerek bunun "Tel Aviv yönetiminin en önemli sınamalarından biri olduğunu" savundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, dün yaptığı açıklamada da İsrail ordusunun saldırıları genişletilmesinin ardından Gazze'nin tamamının işgal edileceğini söylemişti.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.