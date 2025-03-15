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Dünya
AA 15.03.2025 01:14

Katil İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 206'ya çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir basın mensubu daha yaşamını yitirdi. Böylece saldırılarda hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısı 206'ya yükseldi.

Katil İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 206'ya çıktı

Filistinli Gazeteciler Forumu, Gazze'de daha önce İsrail bombardımanında yaralanan gazeteci Ala Esad Haşim'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haşim için taziye mesajı yayınlayan Forum, uluslararası toplumun Filistinli gazetecileri koruyamamasını kınadı.

Forum, gazetecilerin mesleklerini uluslararası hukuk ve insani anlaşmalar çerçevesinde özgürce icra edebilmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu ölümle birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin sayısı 206'ya yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 48 bin 524 Filistinli öldü, 111 bin 955 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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