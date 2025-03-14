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Dünya
AA 14.03.2025 22:08

Grönland'da seçimin galibi Nielsen: Trump'ın ilhak çabaları kabul edilemez

Grönland'da seçimleri kazanan Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Grönland'da seçimin galibi Nielsen: Trump'ın ilhak çabaları kabul edilemez

Grönland'daki seçimlerden oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağlayan muhalefet partisi "Demokraatit" lideri Nielsen, Facebook hesabından açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Nielsen, "Trump'ın açıklaması bu gibi durumlarda birlik olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Nielsen, partisinin "birlik ruhu" taşıyan bir hükümet kurmak için diğer partilerle görüşmelere başlayacağını belirterek, ABD ile ilişkilerde pragmatik bir yaklaşımın önemine dikkati çekti.

Seçimi kazanmasının ardından Sky News'e konuşan Nielsen, "Biz ne ABD'li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz. Biz Grönlandlı olmak istiyoruz. Gelecekte kendi bağımsızlığımızı isteriz. Ülkemizi de onun (Trump) umutlarıyla değil, kendi başımıza inşa etmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

Bağımsızlık tartışmalarının sürdüğü Grönland'da hafta içinde düzenlenen seçimlerde muhalefet partisi Demokraatit, oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağlamıştı.

Trump, dün Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de Grönland'a tam destek verdiklerini, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edeceklerini kaydetmişti.

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