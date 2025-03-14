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Dünya
AA 14.03.2025 21:51

Hamas: BM'nin raporu ülkelerin ve BM'nin sessizliğini bozmasını gerektiriyor

Hamas, Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in soykırım yaptığını belgeleyen raporunun "sessizliğin bozulması ve işgalci İsrail'in ateşkes anlaşmasını uygulamaya mecbur tutulması için ülkelerin ve BM'nin kararlı bir duruş sergilemesini gerektirdiğini" duyurdu.

Hamas: BM'nin raporu ülkelerin ve BM'nin sessizliğini bozmasını gerektiriyor

Hamas'tan, BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporuna ilişkin açıklama yapıldı.

BM raporuna ilişkin açıklamada, "Rapor, faşist işgalci İsrail hükümetinin işlemeye devam ettiği suçun dehşetini ve özellikle Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı uluslararası yasaların ve insani normların benzeri görülmemiş bir şekilde ihlal edildiğini teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Raporun savaş suçları ve soykırım eylemlerini doğruladığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun Filistin halkına karşı işlenen suçları görmezden geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rapor, ülkelerin ve BM'nin sessizliğini bozmasını, işgalci İsrail'i caydırmak, işlediği suçları durdurmak ve ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlamak için önlemler alma konusunda kararlı bir duruş sergilemesini gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası mahkeme ve yargı kurumlarına hitaben açıklamada, İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak sorumlu tutulması ve cezadan kaçmalarının engellenmesi çağrısında bulunuldu.

BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında yeni raporunu açıklamıştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli kadın, kız ve erkeklere karşı ihlalleri belgeleyen raporda, İsrail'in Filistinlilere karşı cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini, onların kendi kaderini tayin etme haklarını engellemek için daha fazla kullandığı belirtilmişti.

Raporda, "İsrail, cinsel ve üreme sağlık tesislerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla soykırım eylemleri gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verilmişti.

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