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Dünya
AA 10.04.2025 20:01

Katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 52 tane yoğun bakım yatağı kaldı

İsrail saldırıları altında yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yalnızca 52 adet yoğun bakım yatağı kaldığı ve Tel Aviv yönetiminin insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle bölgedeki hastanelerde ilaç sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 52 tane yoğun bakım yatağı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Berş, Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana tam bir abluka uygulayan İsrail'in insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle bölgedeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1300'den fazla sağlık çalışanın öldürüldüğünü dile getiren Berş, bunlar arasında 150 doktor ve 221 hemşire bulunduğu ifade etti.

Berş, İsrail'in saldırılarının başlamadan önce Gazze'deki hastanelerde hastalar için 3 bin 412 yatak bulunduğunu bunun bugün itibariyle yarıdan fazla azalarak 1600'e düştüğüne dikkati çekti.

İlaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra yoğun bakım yataklarında da ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten Berş, bugün itibariyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve yoğun saldırılar altındaki Gazze'de sadece 52 yoğun bakım yatağı kaldığına dikkati çekti.

Berş, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı ve yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyinde sadece 5 yoğun bakım yatağı bulunduğunu bu durumun da oldukça endişe verici olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki hastane ve sağlık kurumlarını da hedef alıyor.

Bu saldırılar nedeniyle Gazze'deki 34 hastanenin yarısından fazlası hizmet dışı kalmış durumda.

İsrail'in ilaç ve tıbbi malzeme girişine dahi izin vermemesi nedeniyle Gazze'de faaliyetini sürdürmeye çalışan hastaneler kapasitesinin çok altında hizmet vermeye çalışıyor.

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