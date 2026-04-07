AA 07.04.2026 03:13

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mareke beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

05:56
ABD-İsrail, Irak'ın Enbar kentinde Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenledi
05:25
İran'ın BM Temsilcisi: Trump'ın açıklamaları terörizmi teşviktir
05:19
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
03:23
Erzurum'da ambulans ile traktör çarpıştı
03:17
Tokat’ta bir tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı
05:27
Irak'ta bir eve İHA saldırısı: 2 ölü
