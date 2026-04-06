Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 16 seyir füzesi ve 46 İHA ile hedef alındı

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 2 seyir ve 14 balistik olmak üzere toplam 16 füzenin tespit edilerek imha edildiğini aktaran Atvan, ülkenin ayrıca 46 İHA saldırısıyla hedef alındığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Atvan, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahalesi sırasında şarapnel parçalarının yerleşim bölgesindeki bir eve isabet ettiğini, olayda can kaybı olmadığını ancak yaralılar bulunduğunu ifade etti.

Saldırıların ardından Patlayıcı Madde İmha (EOD) ekiplerinin çeşitli bölgelerde 22 ihbara müdahale ettiğini aktaran Atvan, orduya bağlı itfaiye ekiplerinin ise 3 ayrı ihbar üzerine olay yerlerine sevk edildiğini kaydetti.