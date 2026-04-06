Dünya
AA 06.04.2026 23:48

Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 16 seyir füzesi ve 46 İHA ile hedef alındı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 16 füze ve 46 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 2 seyir ve 14 balistik olmak üzere toplam 16 füzenin tespit edilerek imha edildiğini aktaran Atvan, ülkenin ayrıca 46 İHA saldırısıyla hedef alındığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Atvan, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahalesi sırasında şarapnel parçalarının yerleşim bölgesindeki bir eve isabet ettiğini, olayda can kaybı olmadığını ancak yaralılar bulunduğunu ifade etti.

Saldırıların ardından Patlayıcı Madde İmha (EOD) ekiplerinin çeşitli bölgelerde 22 ihbara müdahale ettiğini aktaran Atvan, orduya bağlı itfaiye ekiplerinin ise 3 ayrı ihbar üzerine olay yerlerine sevk edildiğini kaydetti.

SON HABERLER
23:41
İstanbul'da inşaat sırasında yan binanın duvarı yıkıldı
23:35
İran: Hermes 900 ve MQ-9 tipi SİHA'lar düşürüldü
23:20
İran: ABD-İsrail saldırılarında 250 öğrenci ve 60 öğretmen hayatını kaybetti
23:20
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in başını çektiği bir savaş lobisi var
00:00
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 29 tutuklama
23:37
Tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ