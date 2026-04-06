İran: ABD-İsrail saldırılarında 250 öğrenci ve 60 öğretmen hayatını kaybetti

İran basınında yer alan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı açıklamasında, 28 Şubat'tan beri devam eden ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Saldırılarda şu ana kadar 250 öğrenci ve 60 öğretmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca saldırılarda 750 eğitim merkezinin zarar gördüğü ifade edildi.

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da bir ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.