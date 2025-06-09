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Dünya
AA 09.06.2025 22:41

Katil İsrail'in Kurban Bayramı'nın son gününde Gazze'ye saldırılarında 61 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 61 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Kurban Bayramı'nın son gününde Gazze'ye saldırılarında 61 kişi öldü

İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de Gazze'deki masum sivillere yönelik katliamlarını sürdürdü.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan "Hayat Kampı"nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef alması sonucu 4’ü kadın 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze ve Han Yunus kentlerinde sivillere yönelik bombardımanları sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in, sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına yönelik hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu aralarında kadın, çocuk ve gıda yardımı bekleyen sivillerin de yer aldığı toplam 61 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında açlıkla boğuşan ve gıda almak isteyen Filistinlilere 27 Mayıs-8 Haziran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e, yaralıların sayısının 736'ya yükseldiğini bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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