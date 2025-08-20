Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, Reuters 20.08.2025 21:16

Katil İsrail’in kanlı işgal planının ilk aşaması devrede

Soykırımcı İsrail ordu sözcüsü, Gazze'ye yönelik kapsamlı bir işgal planının ilk safhasının başladığını duyurdu.

Katil İsrail’in kanlı işgal planının ilk aşaması devrede

Katil İsrail Ordu sözcüsü Effie Defrin, uzun süredir konuşulan Gazze'yi tam kapsamlı işgal planının ilk adımlarının atıldığını duyurdu.

Açıklamada, operasyonun hedeflerine ulaşmak için çeşitli askeri stratejilerin uygulanacağı belirtildi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik yaklaşan işgale atıfta bulunarak, "son Hamas kalelerinin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için zaman çizelgelerinin kısaltılması" talimatını verdiğini söyledi.

Askeri yetkililer, İsrail ordusunun Gazze şehrini işgal planlarının yarın Netanyahu'ya sunulacağını söyledi.

Öte yandan İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı işgal planının yarın Netanyahu’ya sunulacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Katz, bu sabah Gazze'yi işgal planını onaylamıştı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyurulmuştu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgalaltında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
BM, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:04
UCM'den, yargıç ve savcılarına yönelik ABD yaptırımlarına sert tepki
22:04
Milli Savunma Bakanlığından "TEKNOFEST Mavi Vatan" çağrısı
22:04
Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı
21:35
Hamas’tan “Gazze için küresel grev” çağrısı
21:23
İletişim Başkanlığı, "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi
21:03
BM, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararını kınadı
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacak atlı polisler Ahlat'ta devriye görevi yaptı
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacak atlı polisler Ahlat'ta devriye görevi yaptı
FOTO FOKUS
Gazze açlıkla boğuşuyor
Gazze açlıkla boğuşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ