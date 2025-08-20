Katil İsrail'in kurşunuyla gözünü kaybeden Filistinli gazeteci gözaltına alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin kurşunuyla tek gözünü kaybeden gazeteci Amarine, Batı Şeria'nın Beytullahim ve El Halil kentleri arasında aracıyla seyir halindeyken İsrail özel kuvvetleri tarafından durduruldu.

İsrail güçlerince gözaltına alınan Amarine, bilinmeyen bir yere götürüldü.

Filistinli gazeteci Amarine'nin 2019 yılında üzerinde "Press" yazılı yelek bulunmasına rağmen İsrail askerlerinin plastik mermiyle açtığı ateş sonucu tek gözünü kaybettiği aktarıldı.

Amarine'nin 16 Ekim 2023'te gözaltına alındığı, tıbbi ihmal nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen "idari tutuklu" olarak cezaevine gönderildiği ancak 9 ay sonra Temmuz 2024'te serbest bırakıldığı belirtildi.