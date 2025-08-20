Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.08.2025 20:59

BM, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen yerleşimleri genişletme kararını, uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğunu belirterek kınadı.

BM, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararını kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Dujarric, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletme ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayırma kararı hakkındaki soruya, "Bu kararı, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve BM kararlarına aykırı olarak görüyor ve kınıyoruz." yanıtını verdi.

BM'nin Filistinlilerden gasbedilen topraklardaki yerleşim yerleri hakkındaki duruşunun değişmediğini belirten Dujarric, bu kararların, "Filistin'de iki devletli çözüm planının sonunu getireceğini" vurguladı.

Dujarric, "İsrail hükümetini, tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ne" nihai onayı vermişti.

İsrail planlama kurulunun onayladığı plan kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilecek.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'da NATO askerlerinden oluşan barış gücünü kabul etmeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Katil İsrail’in kanlı işgal planının ilk aşaması devrede
20:47
Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti
20:30
Rusya: Ukrayna'da NATO askerlerinden oluşan barış gücünü kabul etmeyeceğiz
20:57
Elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma düşen hastadan uyarı: Asla kullanmayın
19:14
Katil İsrail'in kurşunuyla gözünü kaybeden Filistinli gazeteci gözaltına alındı
19:00
ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bazı üyelerini yaptırım listesine aldı
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacak atlı polisler Ahlat'ta devriye görevi yaptı
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacak atlı polisler Ahlat'ta devriye görevi yaptı
FOTO FOKUS
Gazze açlıkla boğuşuyor
Gazze açlıkla boğuşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ