Katil İsrail'in hapishanelerinde 7 Ekim'den beri ölen tutukluların sayısı 66'ya yükseldi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Cenin'den idari tutuklu Muhyiddin Fehmi Said Necim'in İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Biru’s Sebi'de (Beer Şeva) Soroka Sağlık Merkezi'nde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Necim'in, son olarak 2023'ün Ağustos ayında tutuklandığı ve toplam 19 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği, bu nedenle ciddi sağlık sıkıntıları yaşadığı duyuruldu.

İsrail’in, 2 yılı aşkın süredir devam eden idari tutukluluk döneminde Necim'i, tedavi ve sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığı ifade edilen açıklamada, tutulduğu Negev Hapishanesinin, özellikle uyuz hastalığının yayılmasıyla, mahkumlara yönelik sistematik ihlallerin yaşandığı yerlerden biri olduğuna dikkati çekildi.

Necim'in ölümüyle, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 66’ya yükseldiği, bunlardan en az 40’ının Gazze’den olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü "savaş suçlarından" hesaba çekilmesi için etkin kararlar alma ve "uluslararası camiadan tecrit edilmesi için işgal güçlerine yaptırımlar getirilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 900'ü aştı

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 16 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını, hapishanelerinde 40'ı Gazze'den 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ayrıca Nisan 2025 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinlinin sayısının 9 bin 900'ü aştığı kaydedilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Gazze'den 4 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğu belirtilmişti.

Bunlardan 3 bin 498'inin İsrail'in suç isnat etmeden uyguladığı "idari tutukluluk" kapsamında alıkoyduğu kişiler, 400'den fazlasının çocuk ve 27'sinin kadın olduğu bilgisi paylaşılmıştı.