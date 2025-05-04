Az Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.05.2025 17:27

Katil İsrail'in hapishanelerinde 7 Ekim'den beri ölen tutukluların sayısı 66'ya yükseldi

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutukluların sayısının 66'ya yükseldiği duyuruldu.

Katil İsrail'in hapishanelerinde 7 Ekim'den beri ölen tutukluların sayısı 66'ya yükseldi
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Cenin'den idari tutuklu Muhyiddin Fehmi Said Necim'in İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Biru’s Sebi'de (Beer Şeva) Soroka Sağlık Merkezi'nde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Necim'in, son olarak 2023'ün Ağustos ayında tutuklandığı ve toplam 19 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği, bu nedenle ciddi sağlık sıkıntıları yaşadığı duyuruldu.

İsrail’in, 2 yılı aşkın süredir devam eden idari tutukluluk döneminde Necim'i, tedavi ve sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığı ifade edilen açıklamada, tutulduğu Negev Hapishanesinin, özellikle uyuz hastalığının yayılmasıyla, mahkumlara yönelik sistematik ihlallerin yaşandığı yerlerden biri olduğuna dikkati çekildi.

Necim'in ölümüyle, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 66’ya yükseldiği, bunlardan en az 40’ının Gazze’den olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü "savaş suçlarından" hesaba çekilmesi için etkin kararlar alma ve "uluslararası camiadan tecrit edilmesi için işgal güçlerine yaptırımlar getirilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 900'ü aştı

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 16 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını, hapishanelerinde 40'ı Gazze'den 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ayrıca Nisan 2025 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinlinin sayısının 9 bin 900'ü aştığı kaydedilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Gazze'den 4 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğu belirtilmişti.

Bunlardan 3 bin 498'inin İsrail'in suç isnat etmeden uyguladığı "idari tutukluluk" kapsamında alıkoyduğu kişiler, 400'den fazlasının çocuk ve 27'sinin kadın olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 535'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:01
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskın ve gözaltıları sürdürüyor
17:26
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 535'e yükseldi
17:14
Devlet Bahçeli: Şiddetin her türlüsüne karşıyız
16:47
Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e saldıran kişiyle ilgili açıklama
16:46
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği İHA saldırısında 11 kişi yaralandı
17:57
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8'i kadın 14 Filistinli öldü
Türk Yıldızları Kıbrıs semalarına ay yıldız çizdi
Türk Yıldızları Kıbrıs semalarına ay yıldız çizdi
FOTO FOKUS
Port Sudan'daki hava üssü dronlarla hedef alındı
Port Sudan'daki hava üssü dronlarla hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ