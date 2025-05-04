Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 535'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 ölü ve 125 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 436 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 450 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 535'e, yaralıların sayısının da 118 bin 491'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.