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Dünya
AA 16.04.2025 14:23

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 25'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak, 51 bin 25'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 25'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 89 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1652 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 391 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 25'e, yaralıların sayısının da 116 bin 432'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

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