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Dünya
AA 16.04.2025 13:54

ABD'de duvarı delinerek girilen mağazadan en az 10 milyon dolarlık takı çalındı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şüpheliler, duvarı delerek girdikleri mücevher mağazasından değeri 10 milyon doları aşan takı çaldı.

ABD'de duvarı delinerek girilen mağazadan en az 10 milyon dolarlık takı çalındı
[Fotograf: AP]

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da bir mücevher mağazasında hırsızlık yaşandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek mağazaya girdiği görüldü.

Fotoğraf: AP[Fotoğraf: AP]

İlk belirlemelere göre mağazadan değeri 10 milyon doları aşan saat ve altın kolye gibi değerli takıları çalan şüphelilerin, açtıkları delikten çıkarak kaçtığı aktarıldı.

Alarmın çalmaması nedeniyle hırsızlığı ilk gün fark edemeyen mağaza sahipleri, zararın 20 milyon dolara yakın olduğunu belirtti.

Öte yandan polisin, olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntılarına yönelik inceleme başlattığı bilgisi paylaşıldı.

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