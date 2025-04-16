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Dünya
AA 16.04.2025 12:58

Güney Kore'de polis, sıkıyönetim soruşturması kapsamında başkanlık ofisini aradı

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilmesinin ardından polis, soruşturma kapsamında başkanlık ve Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) ofislerini aradı.

Güney Kore'de polis, sıkıyönetim soruşturması kapsamında başkanlık ofisini aradı

Yonhap'ın haberine göre, polis, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında delil arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Polis, başkanlık ve PSS ofislerini basarak buradaki güvenli telefon sunucularını ve güvenlik kameralarını incelediklerini ifade etti.

PSS Başkan Vekili Kim Seong-hoon, ocakta Yoon hakkındaki gözaltı işlemini engellemeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclis oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Öte yandan, Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimler 3 Haziran'da yapılacak.

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