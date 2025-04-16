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Dünya
TVR Info 16.04.2025 12:14

Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza hayatını kaybetti!

Gabunlu futbolcu Aaron Boupendza, Çin'de kaldığı bir apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti. 28 yaşındaki oyuncunun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza hayatını kaybetti!

Bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 28 yaşında hayatını kaybetti.

Çinli yetkililer Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı ve intihar ihtimali de dahil olmak üzere 3 seçeneği değerlendiriyor.

Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde de duruluyor. İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösteriliyor.

Boupendza takımın son antrenmanına herhangi bir sebep gösterilmeden katılmadı ve kulüp kendisinden haber alamadı.

Yıldız futbolcunun kulübü Zhejiang, Gabonlu forvetle temasa geçmeye çalıştı ancak trajik haber ortaya çıkana kadar ona hiçbir şekilde ulaşamadı.

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