İngiltere'deki üniversiteler katil İsrail'e destek veren firmalara yatırım yaptı

PSC'den yapılan açıklamaya göre bilgi edinme hakkı kapsamında ülkedeki tüm üniversitelerden işbirlikleri konusunda bilgi talep edildi.

Üniversitelere Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) tarafından belirlenen "Kurumsal İşbirliği Kriterleri"ne uygun şekilde İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinde payı bulunan şirketlerle işbirlikleri ve bunların parasal karşılığı soruldu.

Üniversitelerden 87'sinin verdiği yanıta göre İngiliz yüksek eğitim kurumlarının, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve ayrımcı uygulamalarında payı bulunduğu iddia edilen şirketlerle toplamda 456 milyon sterlinlik (Yaklaşık 23,2 milyar lira) işbirliğinin bulunduğu belirlendi.

Bu şirketler arasında İsrail'le askeri, teknolojik ve lojistik işbirliği ile işgale "doğrudan destek veren" şirketler de yer aldı.

BDS kampanyaları sonrası üniversiteler işbirliklerini sona erdirdi

PSC'nin açıklamasında bazı üniversitelerin işbirliklerine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Buna göre Queen Mary Üniversitesinin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlarda payı bulunduğu öne sürülen şirketlerde toplamda 40 milyon sterlinin üzerinde yatırımı bulunuyor.

Kingston Üniversitesinin bu şirketlerle yaklaşık 35 milyon sterlinlik yatırım ya da işbirliği ilişkisi olduğu belirtilirken Essex Üniversitesi söz konusu firmalara yaklaşık 30 milyon sterlinlik yatırım yaptı.

Açıklamada üniversite öğrencilerinin yürüttüğü BDS kampanyaları sonucunda yönetimlerin aldığı işbirliği ve yatırımı sonlandırma kararlarına da yer verildi.

Buna göre Swansea Üniversitesinin 5 milyon sterlinlik bir yatırımını geri çektiği, Cambridge Üniversitesinin Trinity Kolejinin ise silah üreticileriyle olan milyonlarca sterlin değerindeki işbirliğini sonlandırdığı vurgulandı.

PSC, tüm üniversitelerin yatırımlarına ve işbirliklerine ilişkin bir veri tabanı da hazırladı. Veri tabanında tüm okulların ilişkileri ve işbirliklerinin miktarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre Oxford ve Cambridge gibi üniversiteler PSC ile işbirliği detaylarını paylaşmazken King's College, İsrail'in Filistin'deki işgalinde payı olduğu iddia edilen firmalarla yaklaşık 6,7 milyon sterlinlik işbirliğinin bulunduğunu kaydetti.

BDS hareketinin "işbirlikçi" olarak nitelediği firmalarla Edinburgh Üniversitesinin 24 milyon sterlin, University College London'ın 13 milyon sterlin, Westminster Üniversitesinin ise 3 milyon sterlinlik ilişkisi olduğu açıklandı.