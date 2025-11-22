Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
Dünya
AA 22.11.2025 15:28

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 318 kişinin öldüğü, 788 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 733'e, yaralıların sayısının 170 bin 863'e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek 14 Kasım ile 21 kasım tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 180 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
