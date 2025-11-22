Çok Bulutlu 21ºC Ankara
Dünya
AA 22.11.2025 13:55

Güney Kore'den, ABD ile gerilim yaşayan Venezuela'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı

Güney Kore, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'nın sınır bölgelerinde yer alan Zulia, Tachira, Apure ve Sucre eyaletlerine seyahat yasağı getirdi.

Güney Kore'den, ABD ile gerilim yaşayan Venezuela'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya yönelik seyahat yasağını duyurdu.

Açıklamada, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'ya, dört kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye uyarı getirildiği ifade edildi.

Söz konusu yasağın, Venezuela'nın sınır bölgeleri olan Zulia, Tachira, Apure ve Sucre'ye yönelik olduğu aktarılan açıklamada, ülkenin geri kalan bölgelerine de vatandaşlara bölgeyi terk etmelerini tavsiye eden 3. seviye seyahat uyarısının uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasalara göre seyahat yasağı uygulanan bölgelere özel izin almadan giden veya buralarda kalanlara cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Güney Kore ABD Venezuela
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
