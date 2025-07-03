Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda ölen Filistinli sayısı 116'ya çıktı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi.

Görgü tanıkları ile sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmişlerin kaldığı bir çadırın hedef alındığı saldırıda 6 kişilik bir aile yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle çevredeki çadırlarda da yangın çıktı.

Gazze Vadisi'nin güneyindeki Salahaddin Caddesi'nde insani yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze'deki hastanelere 19 Filistinlinin cenazesi getirildi. Böylece son bir günde ölenlerin sayısı, 27'si insani yardım bekleyenler olmak üzere 116'ya çıktı.

Daha önceki saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.