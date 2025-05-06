Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kuveyt Özel Sahra Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail, güneydeki Han Yunus kentinin batısında yer alan, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırı bombaladı.

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un güneydoğusundaki Fahari beldesi ile orta kesimindeki apartman dairesini hedef alan saldırılarda 1 Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

Avde Ehli Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Sevarha Okulu yakınlarındaki bir eve düzenlediği saldırıda, biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu topçu atışlarıyla Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira'nın kuzeyinde yer alan bir evi top atışıyla vurdu.

İsrail topçu atışlarıyla Gazze kentinin doğusunu da hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerini bombalamaya devam eden İsrail askerleri, Beyt Lahiya beldesinin kuzeyindeki bir robotu patlattı.