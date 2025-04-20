Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2025 11:22

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bulunan yerinden edilenlerin barındığı çadırlara ve sivillerin yaşadığı evlere şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampında "Derviş" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askeri araçlarından Megazi Mülteci Kampının doğusuna yoğun ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların insansız hava aracıyla (İHA) bombalanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de Mevasi'deki saldırıda hayatını kaybeden kadının naaşının hastaneye nakledildiğini, yaralanan çocuk ve yaşlılara ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.

İsrail ordusu Han Yunus'un Abesan el-Kebira kasabasının El-Ferahin bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı bilgisi henüz teyit edilemedi.

Ayrıca İsrail donanmasına ait botlar, Refah kentinin kıyı şeridine doğru ateş açtı.

Kuzeydeki Gazze kentinde de sivillere ait binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Zelenski, Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Türkiye son 35 yılın en kurak mart ayını yaşadı
11:58
Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
12:03
AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru
11:47
Türk iş dünyası Suriye'nin yeniden toparlanmasında önemli rol oynayacak
11:56
3 ayda 673 milyon dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı
11:20
MEB'in hazırladığı etkinliklerle 23 Nisan "şenlik" havasında geçecek
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru
AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ