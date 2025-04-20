Karabağ katliamı zanlısı sivillere ateş açtığını itiraf etti

Bakü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Karabağ'daki sözde yönetimin siyasi ve askeri yetkililerinin de bulunduğu 15 kişi yargılanıyor.

Cuma günü görülen son duruşma, Hocalı kasabası ve etrafındaki köylerde yaşanan soykırım ve toplu katliamlara tanıklık eden Azerbaycanlıların dinlenmesiyle başladı. Ardından katliama ilişkin görüntüler mahkeme heyetine gösterildi.

Antiterör operasyonları ile yakalandılar

Zanlılardan Madat Babayan sorgusunda, sivillere ateş açması emrini üstlerinin verdiğini söyledi. Kendisinin bu emri uyguladığını itiraf etti.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonları kapsamında yakalanan zanlılar, işgal döneminde bölgede işlenen cinayet ve işkenceden sorumlu tutuluyor.

Bir sonraki duruşma 21 Nisan'da görülecek.