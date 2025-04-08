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Dünya
AA 08.04.2025 18:24

Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 18’e yükseldi

Soykrırımcı İsrail’in Gazze’nin farklı bölgelerine sabahtan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 18’e yükseldi
[Fotograf: AA]

Katil İsrail’in insansız hava aracı (İHA) ile Gazze’nin batısındaki Tel Hava Mahallesinde odun toplayan Filistinlilere saldırısında 2 kişinin öldüğünü ifade eden kaynaklar, Gazze’nin güneyinde de İsrail topçu ateşiyle ölen bir Filistinlinin cenazesi ile yaralananların çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Kaynaklar, daha önceki bombardımanlarda yaralanan 3 Filistinlinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sağlık kaynaklarından daha önce yapılan açıklamada Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 11 Filistinlinin öldüğü kaydedilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810’a yaralıların sayısı 115 bin 688’e yükseldi.

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