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Dünya
AA 18.08.2026 18:59

Katil İsrail'in Gazze'deki bir kafeye saldırısında 6 Filistinli öldü, 14'ten fazla kişi yaralandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 14'ten fazla kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'deki bir kafeye saldırısında 6 Filistinli öldü, 14'ten fazla kişi yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze sahilinde Filistinlileri hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi ile 14 yaralının Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırı "katliam" olarak nitelendirilerek, bunun sivillerin hedef alınması ve Filistinlilere yönelik saldırıların sürdürülmesi kapsamında gerçekleştiği vurgulandı.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, İsrail ordusunun Gazze kentindeki limanda bulunan bir kafeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Kaynak, saldırıda biri çocuk 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 14'ten fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti.

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