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Dünya
AA 18.08.2026 18:06

BAE hava savunma sistemleri füze tehdidi tespit etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik bir füze tehdidi tespit ettiği duyuruldu.

BAE hava savunma sistemleri füze tehdidi tespit etti

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BAE Birleşik Arap Emirlikleri
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