Katil İsrail'in Gazze'de 2025'te hayati sektörlere verdiği doğrudan zarar 33 milyar doları aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze'deki duruma ilişkin 2025'e ait kapsamlı yıllık istatistik yayımladı.

İsrail'in Gazze'ye 2 yıl boyunca şiddetli saldırılar düzenleyerek uyguladığı soykırımın etkilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "2025 yılında 15 hayati sektördeki ilk doğrudan kayıpların 33 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin tamamen zarara uğradığı ve tarım arazilerinin yüzde 80'den fazlasına tekabül eden yaklaşık 178 bin dönüm arazinin zarar gördüğü aktarıldı.

Gazze'de sebze ekili alanın 93 bin dönümden 4 bin dönüme düştüğü vurgulanan açıklamada, İsrail saldırılarında tarım için kullanılan 1000 su kuyusu ile 500 büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı çiftliğinin yok olduğu kaydedildi.

Altyapı ve kamu hizmetlerindeki zarara ilişkin 700'den fazla su kuyusu, 3 bin 80 kilometre uzunluğunda elektrik hattı, 400 kilometre uzunluğunda su ve kanalizasyon şebekesinin İsrail'in saldırılarında tahrip edildiği belirtildi.

İsrail, 2025'te Gazze'ye 112 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırdı

İsrail'in Gazze'de tahrip ettiği yolların uzunluğunun 2 bin kilometreye ulaştığı, 150 hükümet binası, 250 spor ve kültür tesisini yerle bir ettiği ve arkeolojik ve tarihi alanı hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2025 yılı boyunca 112 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırdığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'nin altyapısının yüzde 90'ını yok ettiğine ve Gazze'nin yüzde 55'ini askeri güç kullanarak zorla ele geçirdiğine dikkat çekildi.

İsrail, 2025'te Gazze'de 22 hastaneyi hizmet dışı bıraktı

Sağlık sektöründeki zarara dair ise İsrail'in Gazze'de 2025'te 22 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 211 ambulans ve 23 sivil savunma aracını hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki okulların yüzde 95'ine zarar verdiği, 30 eğitim kurumunu tamamen yıktığı, 39'unu da kısmen yıktığı, 1000'den fazla öğrenci, 88 öğretmen ve 45 akademisyeni öldürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 34 camiyi tamamen yıkan İsrail'in, 100'ünü kısmen yıktığı, 3 kiliseyi de birden fazla kez hedef aldığı aktarıldı.

Gazze'deki 60 mezarlıktan 21'inin İsrail saldırılarında yerle bir edildiği vurgulandı.

İsrail, 2025'te Gazze'de 106 bin 400 konutu tamamen yıktı

İsrail'in 2025'te Gazze'de 106 bin 400 konutu tamamen yıktığı, 66 bin konuta zarar vererek ikamet edilemez hale getirdiği, 41 bin konuta da kısmen zarar verdiği bildirildi.

Yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 2 milyon olduğu Gazze'de İsrail'in evlerini yıkması nedeniyle 213 bin Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 87 barınma merkezini de hedef aldığı belirtildi.