AA 09.01.2026 14:48

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 409'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 409'a yükseldiği bildirildi.

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 409'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 14 Filistinlinin naaşlarının hastanelere ulaştırıldığı ve saldırılarda 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in düzenlenlediği saldırılarda 439 kişinin öldüğü, 1223 kişinin yaralandığı belirtilirken enkaz altından 688 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 409'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 304'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

