Rusya: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 3-9 Ocak'ta Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Hafta içinde Ukrayna'daki askeri unsurlara yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bunun sonucunda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, enerji, ulaşım, havaalanı ve liman altyapı tesisleri, yakıt ve mühimmat depoları, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezleri ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Sumi bölgesinde Grabovskoye, Harkiv bölgesinde Podolı, Dnipropetrovsk bölgesinde Bratskoye, Zaporijya bölgesinde Zelenoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Bondarnoye yerleşim yerleri kurtarıldı." bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 108 binin üzerinde İHA, 645 hava savunma füze sistemi, 27 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1637 çok namlulu roketatar, 32 bin 463 obüs ve havan topu ile 51 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.