Çok Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2026 13:07

Von der Leyen: Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Suriye'nin başkenti Şam'a yaptıkları ilk ziyarette, yeniden inşa ve toparlanma sürecinde ülkeyi destekleyecekleri mesajını verdi.

Von der Leyen: Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Von der Leyen ile Costa, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmelerinin ardından açıklama yaptı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.

Costa da "Uzun yıllar süren savaş ve acıdan sonra, (Beşşar) Esed rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB'nin Suriye'ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu temas, Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından AB'den Suriye'ye yapılan en üst düzeyli ziyaret oldu.

AB, 20 Mayıs 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Haziran 2025'te Suriye'yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB'nin desteğini iletmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Suriye
Sıradaki Haber
Ukrayna, Rusya'nın Oreşnik füze saldırısı sonrası BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
14:21
YHT’ler bugüne kadar 106 milyon yolcuya hizmet verdi
14:11
Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü
14:09
Yarıyıl tatili öncesi son hafta "aile ve oyun" temasıyla geçecek
14:06
Öğretmen atamalarında hizmet puanı sistemi güncellendi
13:47
Kolombiya lideri Petro, ABD'nin ülkesine operasyon ihtimalinin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi
Bacağını kaybeden demir ustası el-Masri yaşam mücadelesini sürdürüyor
Bacağını kaybeden demir ustası el-Masri yaşam mücadelesini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ