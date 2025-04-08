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Dünya
AA 08.04.2025 10:27

Katil İsrail'in gazetecilerin çadırına saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in gazetecilerin çadırına saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun dün Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan ve vücudunda ağır yanıklar olan gazeteci Ahmed Mansur yaşamını yitirdi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci ölmüş, 9'u gazeteci 10 kişi yaralanmıştı.

Katil İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi
Katil İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi

Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarılmıştı.

Ahmed Mansur'un ölümüyle İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 211'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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