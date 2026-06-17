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Dünya
AA 17.06.2026 09:37

Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir'e vize şoku

Soykırımcı İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir'e vize şoku

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu.

Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.

İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliğinin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.

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