Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir'e vize şoku

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu.

Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.

İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliğinin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.