Hafif Sağanak Yağışlı 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.11.2024 05:20

Katil İsrail'in bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi

İsrail ordusunun Gazze kenti doğusuna bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadının zehirlendiği öğrenildi.

Katil İsrail'in bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi doğusunda daha önce düzenlediği kara saldırıları esnasında geride bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi" bilgisi paylaşıldı.

Filistinlilerin, bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemenin tehlikesi konusunda uyarıldığı açıklamada, İsrail ordusunun, yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, zehirlenen kişilerin durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Gazze'de hastanenin elektrik jeneratörünü bombaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan yolcu, bantla bağlandı
06:38
Katil Netanyahu ve iş birlikçisi Biden'dan UCM'nin tutuklama kararına tepki
06:32
Kıtalararası balistik füze nedir?
06:41
Hafta sonu kar geliyor
06:18
Yenidoğan çetesi" davasında 5.gün
06:16
Beyaz Saray, Senatör Sanders'ın İsrail'e silah satışının bloke edilmesi yönündeki adımına tepkili
HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla havalandı
HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla havalandı
FOTO FOKUS
Mecidiyeköy'de arızalı yürüyen merdivende yoğunluk
Mecidiyeköy'de arızalı yürüyen merdivende yoğunluk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ