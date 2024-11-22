ABD yönetimi, UCM'nin Putin kararında farklı, Netanyahu kararında farklı tavır takındı

UCM'nin, Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararının yankıları sürüyor.

ABD yönetiminin ve birçok Kongre üyesinin UCM'nin Netanyahu ile ilgili kararını kabul etmediklerini açıklaması, aynı kurum ve kişilerin geçen yıl aynı mahkemenin Putin'le ilgili tutuklama kararına verdikleri aksi yöndeki tepkiyi akıllara getirdi.

Başta ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve birçok Kongre üyesi olmak üzere Washington'daki karar alma süreçlerinde imzası bulunan birçok isim, UCM'nin Putin hakkındaki kararını büyük memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Biden yönetimi, UCM'nin Putin hakkındaki kararından memnundu

Biden, Mart 2023'te mahkemenin, Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında aldığı yakalama kararından memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Blinken da o günlerde yaptığı açıklamada, UCM üyesi tüm ülkelerin bu karara uyması ve Putin hakkındaki tutuklama kararını yerine getirmesi gerektiğini dile getirmişti.

UCM'nin Netanyahu kararına sert tepki gösteren ve hatta UCM Başsavcısı Kerim Han'a yaptırım uygulanması gerektiğini savunan senatörlerden Lindsey Graham de o dönem yaptığı açıklamalarda "Putin'in savaş suçlusu olduğunu, yakalanması ve Lahey'de yargılanması gerektiğini" öne sürmüştü.

ABD yönetimi, İsrail'in UCM üyesi olmadığını ve dolayısıyla mahkemenin İsrail üzerinde yetkisinin bulunmadığını savunurken, Rusya'nın da UCM üyesi olmadığını gündeme dahi getirmemişti.

UCM dün açıkladığı son kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında geçen yıl mart ayında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.