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Dünya
AA 30.01.2025 00:17

Katil İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında can kaybı 10'a yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10'a yükseldi.

Katil İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında can kaybı 10'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, yaralı sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada, Tammun beldesine düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır şekilde yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun beldesinde insansız hava aracı (İHA) ile "silahlı bir grubun hedef alındığını" ileri sürmüştü.

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