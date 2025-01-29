İşgalci İsrail aylar sonra Gazze'de alıkoyduğu 69 Filistinlinin tutulduğu yerleri açıkladı

Filistinli Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail makamlarının Gazze'de alıkonulan 69 Filistinli esirin isimlerinin yer aldığı bir listeyi teslim ettiği belirtildi.

İsrail'in, Gazze'de alıkonulan 69 Filistinli esirin Sde Teiman Gözaltı Merkezi ile Ofer, Negev gibi hapishanelerde tutulduğu bilgisini verdiği aktarıldı.

Gazze'de alıkonulan diğer Filistinli esirlere ilişkin de çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

İsrail'in bir ay önce Filistinli kurumlara verdiği yanıtta, "ordunun bu kişilere dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını" iddia ettiği aktarıldı.