Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2025 14:50

Katil İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından sürdürdüğü saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Katil İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3'ü daha önceki saldırılarda yaralanıp ölen, 4'ü son saldırılarda hayatını kaybeden, 22'si enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 24 yaralının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 67 bin 967'ye, yaralıların sayısının 170 bin 179'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından devam eden saldırılarda şu ana kadar 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin yaralandığı, 381 kişinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"a çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi
17:05
AJet Rotterdam'a uçacak
17:00
Türkiye keskin nişancı yarışmasında ilk üçte yer aldı
17:02
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü
16:57
Ters yöne girip zincirleme kazaya yol açtı, "vurmasaydınız" dedi
16:38
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var
Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ