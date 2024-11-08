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Dünya
AA 08.11.2024 17:03

Katil İsrail'in 399 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 43 bin 508'e çıktı.

Katil İsrail'in 399 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
[Fotograf: AP]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 399 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 39 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 508'e, yaralı sayısının da 102 bin 684'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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