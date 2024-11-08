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Dünya
AA 08.11.2024 14:24

ABD'nin California eyaletinde orman yangını nedeniyle 132 yapı yok oldu

ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangını dolayısıyla 132 yapı harabeye dönüştü.

ABD'nin California eyaletinde orman yangını nedeniyle 132 yapı yok oldu
[Fotograf: AA]

Ventura ilçesinde dün başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında 132 yapı yok olurken, 88 yapı da ağır hasar gördü.

Ventura İlçe Şerifi James Fryhoff, yangın nedeniyle 10 kişinin dumandan zehirlendiğini ya da hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar yaşadığını bildirdi.

California'nın güneyindeki çeşitli ilçelerde yetkililer, yayılan yangınlar, elektrik kesintileri ve devrilen ağaçlar için bölge sakinlerini "tetikte olmaya" çağırdı.

Orman yangınının dün itibarıyla yaklaşık 83 kilometrekarelik alana yayılmasının ardından California Valisi Gavin Newsom, Ventura'da "olağanüstü hal" ilan etti.

Southern California Edison şirketinde yapılan açıklamada, artan risk nedeniyle 5 ilçedeki yaklaşık 70 bin müşterinin elektriğinin kesildiğini söyledi.

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