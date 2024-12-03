Puslu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Guardian 03.12.2024 10:36

Katil İsrail'den Hebron’da "darp ve kötü muamele" uygulamaları

Guardian tarafından yapılan araştırmalar ve insan hakları örgütü B’Tselem’in yeni raporu, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Hebron kentinde Filistinlilere yönelik keyfi gözaltılar, darp ve kötü muamele kampanyasını yoğunlaştırdığını ortaya koyuyor.

Katil İsrail'den Hebron’da "darp ve kötü muamele" uygulamaları
[Fotograf: AA]

Günlük işlerini yaparken keyfi gerekçelerle sokakta gözaltına alınan üç kişi, yaşadıklarını Guardian’a anlattı.

Filistin bayrağı içeren fotoğraflar veya taş atma suçlamaları gibi zayıf kanıtlarla gözaltına alınan kişiler, saatlerce mental ve fiziksel işkenceye maruz kaldıklarını belirtti.

60 yaşındaki Bader a-Tamimi, dükkanındaki eşyaları tahrip eden askerlere itiraz ettiğinde göğsüne darbeler aldığını ve duvara fırlatıldığını söyledi.

B’Tselem’in mayıs ve ağustos ayları arasında topladığı 20’den fazla tanıklığa dayanan rapor, askerlerin şiddetinin boyutunda, türünde ve şiddet seviyesinde bir artış olduğunu vurguluyor. Raporda, saldırganların bazı durumlarda işkenceleri video görüşmelerinde yayınladıkları ve olası sonuçlardan endişe duymadıkları belirtiliyor.

"Bu baskılar İsrail'in insanlık dışılaştırma sürecinin sonucu"

19 yaşındaki Amir Jaber, Guardian’a verdiği bir röportajın ardından tekrar gözaltına alınarak darp edildiğini söyledi. Babası Aref, askerlerin Amir’in telefonunda bir askeri cipe ait fotoğraf bulduğunu iddia ederek kendisini ve oğlunu sorguya götürdüğünü belirtti. Baba-oğul saatlerce darp edildikten sonra serbest bırakıldı. Aref, askerlerin kendisine “Sen Hamas’sın” dediğini ve sürekli hakaret ettiklerini söyledi.

B’Tselem’in yöneticisi Yuli Novak, bu davranışların sistematik hale geldiğini belirterek, “Filistin halkına yönelik bu baskılar, İsrail hükümetinin yönlendirdiği bir insanlık dışılaştırma sürecinin sonucudur” dedi.

İsrail ordusu ise suçlamalar hakkında yorum yapmadı.

Artan şiddet ve ihlaller

Batı Şeria’daki şiddet, Gazze’deki saldırıların başlamasından bu yana hız kazandı.

İsrail’in gece baskınları ve tarihi mülteci kamplarına yönelik operasyonları, 800’e yakın Filistinlinin ölümüne yol açtı. Gözaltı sayıları ise rekor seviyelere ulaştı. İsrail, bu operasyonların Filistinlilerden kaynaklanan saldırıları önlemek amacıyla yapıldığını iddia ediyor.

 

Hebron, Batı Şeria’nın en militarize bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kentteki hayat, özellikle 7 Ekim saldırılarından sonra daha da zorlaştı. İsrail askerlerinin uyguladığı hareket kısıtlamaları haftalarca süren tam kapanmaya dönüştü. Günümüzde bile geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hebron’un bölünmüşlüğü

Hebron’un şehir merkezi, 1990’larda Filistin Yönetimi kontrolündeki H1 ve İsrail askeri kontrolündeki H2 olarak ikiye ayrıldı. H2’de, 33 bin Filistinlinin yanı sıra yaklaşık 900 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve bu yerleşimciler 1.500’e kadar İsrail askeri tarafından korunuyor.

Bölgedeki Filistinliler, günlük yaşamlarında sürekli şiddet ve korkuyla karşı karşıya.

22 yaşındaki İsmail Jaber, mayıs ayında bir berberden çıkarken askerler tarafından gözaltına alındı. Diz çöktürülüp saatlerce darp edilen Jaber, askerlerin kendisini bıçakla kestiğini, çakmakla yaktığını ve başına silah dayadığını anlattı. Serbest bırakıldığında nerede olduğunu bile bilmiyordu. Jaber, “Sokakta yürürken askerleri gördüğümde hâlâ panik yaşıyorum” dedi.

Umut yerine daha fazla acı

Guardian ve B’Tselem raporları, İsrail ordusunun Batı Şeria’daki ihlallerinin sistematik hale geldiğini gösteriyor.

Filistin halkı, artan şiddet ve zor yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Beyaz Saray, Biden'ın "siyasi rakiplerinden" dolayı oğlunu affettiğini savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Japonya'daki replika Harry Potter kılıçları, silah yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplatılıyor
11:25
Kamuda 22 yılda 70 bin 878 engelli istihdam edildi
11:23
Otomotivde 11 aylık ihracat 34 milyar dolara yaklaştı
11:22
Palandöken'de kış sezonunda 500 bin turist hedefi
11:25
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz
11:39
Devlet Bahçeli: Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır
Çevresi karla kaplı ovada brandalar altında üzüm hasadı yapılıyor
Çevresi karla kaplı ovada brandalar altında üzüm hasadı yapılıyor
FOTO FOKUS
Astronom Ali Kuşçu'ya ve çevresine ait eserler sergileniyor
Astronom Ali Kuşçu'ya ve çevresine ait eserler sergileniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ