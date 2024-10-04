Katil İsrail yine namaza gidenlere müdahale etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail zulmü bitmiyor. İsrail güçleri, Aslanlı Kapı'da Mescid'i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinlilere saldırdı.

Filistinliler, tekbir getirerek tepki gösterdi. İsrail güçleri, cuma namazını kılmak isteyen çok sayıda Filistinliyi engelledi, hatta taciz etti.

İsrail polisi, TRT Haber ekibine müdahale etti.



İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin çevrede bulunmasını istemeyerek müdahale etti. Bu sırada yayına hazırlanan TRT Haber Muhabiri Mücahit Aydemir'i de kolundan tutup iterek uzaklaşmasını istedi. pic.twitter.com/ENjKjYyuoW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 4, 2024

Namaza alınmayan bazı gençler kaldırımlarda namaz kıldı. İsrail güçleri, namaz sırasında TRT Haber ekibine de müdahale etti. TRT muhabirinin kolundan sertçe çekerek pasaport kontrolü yaptı.

İsrail, aylardır Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelliyor. Her cuma sert müdahale ediyor, namaz için gelenleri baskı altına alıyor.