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Dünya
TRT Haber 04.10.2024 14:12

Katil İsrail yine namaza gidenlere müdahale etti

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da bir cuma namazını daha İsrail zulmü altında kıldı. İsrail güçleri, çok sayıda Filistinlinin kutsal mabede girmesine izin vermedi. Filistinlilere saldırarak alandan uzaklaştırdı.

Katil İsrail yine namaza gidenlere müdahale etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail zulmü bitmiyor. İsrail güçleri, Aslanlı Kapı'da Mescid'i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinlilere saldırdı.

Filistinliler, tekbir getirerek tepki gösterdi. İsrail güçleri, cuma namazını kılmak isteyen çok sayıda Filistinliyi engelledi, hatta taciz etti.

 

Namaza alınmayan bazı gençler kaldırımlarda namaz kıldı. İsrail güçleri, namaz sırasında TRT Haber ekibine de müdahale etti. TRT muhabirinin kolundan sertçe çekerek pasaport kontrolü yaptı.

İsrail, aylardır Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelliyor. Her cuma sert müdahale ediyor, namaz için gelenleri baskı altına alıyor.  

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