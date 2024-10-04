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Dünya
AA 04.10.2024 13:40

İran dini lideri Hamaney: Füze saldırıları meşru müdafaaydı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

İran dini lideri Hamaney: Füze saldırıları meşru müdafaaydı
[Fotograf: AA]

İran dini lideri Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran'da cuma namazı kıldırdı.

Tahran'ın İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde üst düzey siyasi ve askeri yetkililer ile birlikte on binlerce kişinin katılımıyla kılınan namaz öncesi 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah için de anma töreni düzenlendi.

Namaz öncesi okuduğu hutbede gündemdeki meseleleri değerlendiren Hamaney, ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının "meşru müdafaa" çerçevesinde uygulandığını söyledi.

İran dini lideri, ülkesinin muhtemel karşı saldırılara cevap vermekte tereddüt etmeyeceğini ve anında karşılık vereceğini ifade etti.

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği "Aksa Tufanı" adı verilen saldırılara işaret eden Hamaney, Filistinlilerin İsrail'e karşı saldırılarının "tamamen meşru" olduğunu belirtti.

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