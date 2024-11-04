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Dünya
AA 04.11.2024 13:29

Katil İsrail son bir ayda bin 800 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun son bir ayda Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda bin 800 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, yüzlerce kişi de kayıp

Katil İsrail son bir ayda bin 800 kişiyi öldürdü

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