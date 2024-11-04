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Dünya
AA 04.11.2024 12:15

Eski ABD Başkanı Trump'tan, kaybettiği 2020 seçimleri için "görevden ayrılmamalıydım" yorumu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kaybettiği dönemde "görevden ayrılmaması gerektiğini" savundu.

Eski ABD Başkanı Trump'tan, kaybettiği 2020 seçimleri için "görevden ayrılmamalıydım" yorumu

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Trump, Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile arasında çekişmeli bir yarışın beklendiği salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu.

Trump, 2020'de rakibi ABD Başkanı Joe Biden'a kaybettiği başkanlık seçimlerini "kazandığını" iddia ederek, o süreçte "Beyaz Saray'dan ayrılmaması gerektiğini" ifade etti.

Başkan olduğu dönemde ülkedeki sınır güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Trump, "Görevi bırakmamalıydım, çok iyi işler yaptık" dedi.

Trump, kendisini rakibinin gerisinde gösteren bazı seçim anketlerinin güvenilirliğine inanmadığını belirterek, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kaybetmesi halinde bunun tek makul açıklamasının Demokratların "hile yapması" olacağını öne sürdü.

Temmuzda düzenlediği bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği esnada uğradığı suikast girişimine de değinen Trump, "Bana ulaşmak için birinin yalan haberlere ateş etmesi gerekir ve ben bunu pek umursamam" ifadelerini kullandı.

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