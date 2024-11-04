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Dünya
AA 04.11.2024 12:05

Paris'in merkezinde sınırlı trafik bölgesi uygulamasına geçildi

Fransa'nın başkenti Paris'in merkez bölgelerinde, bazı araçların geçişinin yasaklandığı Sınırlı Trafik Bölgesi (ZTL) uygulaması başlatıldı.

Paris'in merkezinde sınırlı trafik bölgesi uygulamasına geçildi

Paris Belediyesi tarafından geçen ay sonunda duyurulan ZTL düzenlemesi bugün itibarıyla ülkenin başkentinde yürürlüğe girdi.

Paris'in 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü bölgelerini kapsayan düzenleme ile motorlu taşıtların zorunlu haller dışında bu bölgelerden transit geçişi yasaklandı.

Uygulama ile 5,5 kilometrekarelik alanda, otobüs ve taksiler ile acil durum ve engelli araçları dışındaki motorlu taşıtların ulaşımına izin verilmeyecek. Bu bölgelerde ikamet edenler ve çalışanlar da kısıtlamadan muaf tutulacak.

Paris Belediye Başkanlığı verilerine göre, bu bölgelerde her gün 350 bin ila 550 bin araç trafiğe giriyor. Belediye, trafik kısıtlamasına yönelik tedbir ile Paris'in göbeğinde ikamet eden yaklaşık 110 bin kişinin hayat kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 6 aylık deneme süresinin ardından uygulamaya ilişkin kontrol ve cezalandırma sistemi devreye alınacak.

Şehirde ay başında yürürlüğe giren bir diğer trafik uygulaması ile çevre yollarındaki hız sınırı saatte 70 kilometreden 50 kilometreye düşürülmüştü.

Trafikte alınan önlemler, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun kamu alanlarında trafiği azaltma ve hava kirliliğini düşürme hedefleri arasında yer alıyordu.

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