Kuzey Kore, Rusya'ya askeri destek karşılığı pirinç alacak

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), bu iş birliğinin Kuzey Kore için uzun vadede getirisinin sınırlı olacağı yönünde bir analiz yayımlasa da, bazı uzmanlar Pyongyang'ın bu hamlesinin Moskova’yı Kore Yarımadası'ndaki olası bir gerilimde yanına çekme stratejisinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü’ne göre, Kuzey Kore’nin asker gönderme kararı, ABD başkanlık seçimlerinden önce Donald Trump’ın kazanması halinde Ukrayna savaşının kısa sürede sona ereceği beklentisine dayanıyor.

Raporda, “Trump yönetimindeki ABD, Ukrayna'dan çekilebilir ve bu durum, Pyongyang’ın Moskova ile yıllardır geliştirdiği stratejik ortaklık yapısını zayıflatır” ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore’ye yılda 200 milyon dolardan fazla gelir sağlayacak

Kuzey Kore’nin Rusya ile kurduğu bu bağın, Ukrayna savaşı sona erdiğinde zayıflayabileceğine dikkat çeken NIS’in raporuna göre, uzun vadede Kuzey Kore'nin savaştan elde edeceği kazanımların sınırlı olduğu belirtiliyor.

Eski Güney Kore Moskova Büyükelçisi ve milletvekili Wi Sung-lac, Kuzey Kore'nin mali ve gıda krizini Rusya’dan sağlanan destekle büyük ölçüde hafiflettiğini belirtti.

NIS’in aktardığına göre, Rusya saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerine aylık 2 bin dolar ücret ödeniyor ve şu an Ukrayna’ya gönderilmek üzere en az 10 bin askerin hazırlandığı bildiriliyor. Bu, Kuzey Kore’ye yılda 200 milyon dolardan fazla bir gelir sağlayacak.

Rusya, askeri desteğin yanı sıra Kuzey Kore’ye gelişmiş uzay teknolojisi konusunda da destek veriyor. Pyongyang, bu desteği askeri keşif uyduları geliştirmek için kullanmayı planlıyor.

Wi, ayrıca Rusya'nın Kuzey Kore'ye daha önce 50 bin ila 100 bin ton arasında pirinç gönderdiğini ve şu an sağlanan 600 bin ila 700 bin ton pirincin bu yardımların oldukça üstünde olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'nin Rusya'nın yanında savaşarak, ileride Kore Yarımadası'nda olası bir savaş durumunda Moskova'dan destek alma şansını artırdığı belirtiliyor.