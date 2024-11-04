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Dünya
AA 04.11.2024 11:03

Japonya'da 13 yıl sonra faaliyete geçirilen nükleer reaktör, arıza nedeniyle tekrar devre dışı

Japonya'da Onagawa Nükleer Santrali'nin 13 yılı aşkın süredir devre dışı olan nükleer reaktörü, yeniden faaliyete geçtikten 6 gün sonra ekipman sorunu nedeniyle tekrar kapatıldı.

Japonya'da 13 yıl sonra faaliyete geçirilen nükleer reaktör, arıza nedeniyle tekrar devre dışı

Kyodo News'un haberine göre, Onagawa Nükleer Santrali'ni işleten Tohoku Electric Power firmasından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 13 yılı aşkın süredir devre dışı olan ve 29 Ekim'de faaliyete geçirilen 2 numaralı reaktörün içindeki nötron verileri ile ilgili cihazda arıza çıktığı duyuruldu.

Arıza nedeniyle faaliyete geçtikten 6 gün sonra reaktörün tekrar devre dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, reaktörün çevreye radyasyon yaymadığı ifade edildi.

Açıklamada, reaktörün, bölge sakinlerinin güvenliği için devre dışı bırakıldığı ve ekipmanın yeniden inceleneceği kaydedilirken, reaktörün ne zaman yeniden çalıştırılacağına ilişkin detaya yer verilmedi.

Onagawa Nükleer Santrali'nin yeniden faaliyete geçirilen 2 numaralı reaktörünün, kasım ayında elektrik üretmeye başlaması bekleniyordu.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin kuzeyindeki Onagawa Nükleer Santrali de güvenlik nedeniyle kapatılmıştı.

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