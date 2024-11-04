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Dünya
AA 04.11.2024 13:10

Malezya, İsrail'in ihlallerini sürdürmesi durumunda "BM'den atılmasını" öneren tasarı hazırladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Filistin konusunda uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmesi halinde Birleşmiş Milletler'den (BM) atılmasını öneren karar tasarısını BM Genel Kuruluna sunmak üzere hazırladıklarını duyurdu.

Malezya, İsrail'in ihlallerini sürdürmesi durumunda "BM'den atılmasını" öneren tasarı hazırladı

Bernama haber ajansına göre, Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) hazırlanan karar tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Malezya'nın, İsrail'in, BM kuruluşlarının faaliyetine ve varlığına izin verme yükümlülüğüne dair Uluslararası Adalet Divanından (UAD) tavsiye görüşü talep eden karar tasarısını hazırlayan "çekirdek gruba" katıldığını aktaran Enver, hazırlanan taslağın BM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinlilere yardım sağlamaya devam etmesinin önünü açabileceğini belirtti.

Karar tasarısı hakkında görüşmelerin sürdüğünü ve yakında BM Genel Kuruluna sunulacağını ifade eden Enver, bu taslakta İsrail'in Filistin konusunda uluslararası hukuku ihlal etmesi halinde BM'den atılmasının önerildiğini kaydetti.

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